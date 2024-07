Lebron mokulit og history

Nag-edad pa lang og 19 anyos si LeBron James sa labing una niyang pagduwa sa U.S. Olympic team unya iya na sab kining nahimo sa iyang 20’s sulod sa duha ka mga higayon.

Sa kasamtangan niyang edad nga 39, hayan buhaton na sab kini pagbalik ni James, kinsa pambato sa Los Angeles Lakers ug kanhi four-time MVP sa National Basketball Association (NBA).

Pipila na lang ka mga semana ug magsugod na ang Paris Olympics ug ning higayuna, mapatik na sa kasaysayan si James isip labing unang magduduwa nga makapakita og aksyon sa matag upat ka mga tuig nga kompeti­syon sulod sa tulo ka managla­hing mga dekada.

“I’m still playing a high level,” matod ni James, kinsa nakabulsa na og duha ka gold ug usa ka bronze medal sa Olympics.

“I still love the game of basketball. And Team USA has done well by me, so I felt like it was important for this summer to be able to go out there and play with the rest of the guys.”

Ang training camp sa Team USA nagsugod kagahapon, Dominggo, Hulyo 7, 2024, dungan sa labing unang pagduwa sa anak ni James nga si Bronny sa NBA Summer League isip sakop sa Lakers.

Gusto na gyud unta moduwa si James kauban ang iyang anak apan mas gipalabi niya ang labing unang praktis sa Team USA diin iyang gikahimamat ang iyang kanhi coaches nga sila si Eric Spoelstra ug Tyronne Lue.

“I was blown away by how hard he practices,” matod ni U.S. coach Steve Kerr. “I went to Ty and Spo, and I said, ‘Is this normal?’ And they said, ‘Every day, every day.’ And then I said to Spo, ‘What about way back when you got him?’ And Spo said, ‘Every day, every drill, every walkthrough.’” / AP