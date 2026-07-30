LeBron molahutay pa’g 4 ka mga tuig

Adunay posibilidad nga molanat pa og dugang upat ka tuig una hingpit nga moretiro si LeBron James kinsa nipirma og duha ka tuig nga kontrata sa Philadelphia 76ers ning bag-ohay lang.
Mao kini ang pagtuo ni Rich Paul kinsa dugay na nga agent sa four-time MVP sa National Basketball Association (NBA).
Nagtuo si Paul nga ang pagduwa sa 41-anyos nga si James sa 76ers makahatag niini og kadasig nga mopadayon sa pagduwa.
“I think Philadelphia’s going to energize him. Maybe we get two seasons. Maybe we get four,” matod ni Paul. / Gikan sa wires