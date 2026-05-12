LeBron naglibog kon moretiro o di

Human gitaktak ang Los Angeles Lakers sa defending champion Oklahoma City Thunder sa ilang Western Conference semi-finals series, 4-0, kagahapon, Martes, Mayo 12, 2026 (PH time), nagkanayon ang usa sa mga lider sa Lakers nga si LeBron James nga wala lang gihapon siya nakadesisyon kon moretiro na o dili pa.
“With my future, I don’t know,” matod ni James, kinsa nag-edad na og 41 ug sulod na sa 23 ka mga tuig nga nagduwa sa NBA.
Gipasabot ni James nga makigsulti pa siya sa iyang pamilya kabahin niini ug iyang gipasalig nga kon aduna na siya’y desisyon, iya kining ipahibalo sa publiko. / Gikan sa wires