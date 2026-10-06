LeBron nakasinati og chronic arthritis

Wala pa nagsugod ang 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA) apan aduna nay isyu kabahin sa kahimsog ang superstar nga bag-ong sakop sa Philadelphia 76ers nga si LeBron James.
Sa taho sa ESPN, giingon nga kasamtangang nakasinati ang 41-anyos nga four-time MVP og chronic arthritis sa iyang wala nga tiil.
Nakahatag kini og kabalaka sa mga sumosunod sa 76ers. Kahinumdoman nga nakapalta og buwan si James sa pagsugod sa miaging season kay nakasinati siya og angol (sciatica) dihang nagduwa pa siya sa LA Lakers. / Gikan sa wires