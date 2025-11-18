LeBron posibleng mobalik na’g duwa

Nakaapil na pagbalik sa praktis sa Los Angeles Lakers nga wala’y limitasyon si superstar LeBron James sa Martes, Nobiyembre 18, 2025 (PH time).
Taliwala niini, kuwestiyunable pa kon moduwa na ba siya sa labing unang higayon sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA) karong Miyerkules, Nobiyembre 19, 2025 (PH time), batok sa Utah Jazz.
Gipasabot ni coach JJ Redick nga kinahanglan pa nilang susihon ang tanan nga gikinahanglan kabahin ni James kinsa bag-ohay pa lang naalim gikan sa iyang angol (sciatica). / Gikan sa wires