LeBron usa na ka promoter sa golf

Nakigtambayayong si LeBron James sa PGA Tour sa pagpasiugda og golf event sa iyang yutang natawhan sa Akron, Ohio nga giulohan LeBron James Family Foundation Invitational.
Ang kompetisyon ipahigayon karong Hulyo 6-7, 2027.
Si James kinsa moduwa sa Philadlephia 76ers sa iyang ika-24 nga season sa National Basketball Association (NBA), dili pa lang kaayo tantong dugay nga nahilig sa golf.
“Golf has become a passion of mine, and I’ve seen firsthand how the game can open doors,” matod sa NBA 4-time MVP. / Gikan sa wires