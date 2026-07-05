LeBron wa magdali pagpili og bag-ong team

Ang 41-anyos nga beterano nga si LeBron James wa magdali sa iyang desisyon kon asa siya nga team moduwa para sa 2026-2027 National Basketball Association (NBA) season.
Si Rich Paul, ang agent ni James, nihingalan og mga teams nga adunay posibilidad nga balhinan sa 4-time National Basketball Association (NBA) champion.
Si James bag-ohay lang nipahibalo sa Lakers nga mobalhin siya human ang iyang walo ka seasons sa 17-time champion franchise.
Apil sa gibatbat sa agent ni James atol sa “Game Over” podcast kuyog si Max Kellerman mao ang mga teams nga Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, New York Knicks, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Boston Celtics, ug San Antonio Spurs.
Si James nakaduwa na kaniadto sa Cavaliers ug Heat sa wa pa kini mosulod sa Lakers tuig 2018. Sa miagi nga season nag-average si James og 20.9 puntos, 7.2 assists ug 6.1 rebounds / RSC