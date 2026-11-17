Sa ikaupat nga higayon, nakapalta na sab og duwa si Philadelphia 76ers superstar LeBron James kagahapon, Martes, Nobiyembre 17, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) sa sama nga rason -- low back/sciatica management.
Hinuon bisan wala ang four-time MVP, ang 76ers nakamaneho gihapon pagmakmak sa host Brooklyn Nets, 135-123.
Dayag nga giampingan og maayo sa 76ers ang kahimsog ni James, kinsa mag-42 anyos na karong Disyembre 30, 2026.
Ang 76ers kasamtangang nag-una sa East dala ang 12-3 nga rekord. / Gikan sa wires