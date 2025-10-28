Lechonero gipusil kay 'nanikas'

Samaran sa iyang liog ang usa ka negosyante og lechon baboy ug manok human gibanhigan sa usa ka riding-in-tandem niadtong alas 8:34 sa gabii sa Dominggo, Oktubre 19, 2025, duol sa Minglanilla New Public Market, Barangay Poblacion Ward I, Lungsod sa Minglanilla.
Ang biktima usa ka 38-anyos nga lalaki nga gitago sa pangalan nga Jerry, taga Sityo Tabay, Barangay Tunghaan, Minglanilla dali nga gidala sa tambalanan ug luwas na sa iyang kahimtang.
Matod ni Police Lt. Col. Atty. Maria Theresa Macatangay, hepe sa Minglanilla Police Station, nga base sa pasiunang imbestigasyon, ang posibleng motibo sa pagpamusil mao ang kasuko sa usa ka kustomer tungod sa pasangil nga ang gibaligya nga lechon sa biktima “gilaplapan og maayo.”
Gisaysay ni Jerry sa mga imbestigador nga sa wala pa ang pagpamusil, aduna siyay gikalalis nga kustomer nga nagreklamo nga ang ilawom nga bahin sa lechon baboy “hollow na” tungod sa “laplap”.
Hugtanong gipanghimakak sa biktima ang maong pasangil.
Si Macatangay niingon nga posibleng nasuko ang kustomer tungod kay “P12,000 man ang baligya sa usa ka lechon, expensive.”
Nidugang si Macatangay nga sa wala pa ang pagpamusil, ang biktima gikalalis sa maong kustomer nga giingong nanghulga, “Naa gyuy mo-tumbling ani.”
Naglingkod ang biktima sa gawas nga bahin sa iyang tindahan dihang niabot ang rider ug gipusil siya dayong naigo sa liog.
Gidugang ni Macatangay nga napasaka na nila ang kasong frustrated murder niadtong Lunes batok sa gunman ug sa kauban niini nga nagmaneho sa motorsiklo.
Ang ilang mga identification kasamtangan pang gipugngan.
Ang gunman giingong miyembro sa usa ka fraternity ug aduna kini mga record.
Positibo kining giila sa biktima ug sa mga saksi.
Sa pagkakaron, gipalig-on sa kapulisan ang ilang ebidensiya batok sa usa ka person of interest. / GPL