Lee: Di mga ilado naay oportunidad

Alang ni Magnolia Chicken Timplados Hotshots guard Paul Lee, ang bag-ohay lang nga Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Rookie Draft nakahatag og kahigayunan sa dili iladong mga magduduwa gikan sa amateur nga makapamatuod sa ilang abilidad.
Sa niaging draft, daghang dekalidad nga mga magduduwa ang wala nagpalista gumikan kay mas gipili niining manuwa sa gawas sa nasod diin mas dagko ang suweldo.
Apan nagtuo si Lee nga naa’y mga rookie karon nga puwedeng makahimo og dakong pangalan sa umaabot.
“Eto na ang opportunity na maipakita nila kung ano ang meron sila,” matod ni Lee nga napatik sa Spin.ph. / ESL