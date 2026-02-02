Legarda: Anti-Epal Act himuong permanente

Nanawagan si Senadora Loren Legarda nga himuon na nga permanente ang balaodnon nga nagmando sa Department of the Interior and Local Government’s (DILG) sa pagtangtang, pagbadlong o pagpaundang sa political branding sa mga proyekto nga iya sa kagamhanan.
Sa Facebook post sa senador, pinetsahan og Lunes, Pebrero 2, 2026, nga ang direktiba sa DILG nga nagmando sa pagpatangtang sa mga pangalan o hulagway sa politiko nga makita sa billboards, tarpaulins, lakip na sa mga estraktura o mga sakyanan.
Iyang gipasabot nga ang administrative rules dili paigo aron sa pagpahunong sa maong binuhatan, adunay ubang politiko nga ilang gihimong platform alang sa pag-promote sa ilang kaugalingon.
“Public funds are for public service, not for personal publicity,” natala sa post ni Legarda.
Aron nga mapalig-on ang maong Anti-Epal Act, niduso si Legarda og Senate Bill 1716, o proposed Anti-Epal Act, nga nagtinguha nga himuong permanente ang maong balaodnon.
Aron sab nga mamahimong epektibo adunay tukoran nga Anti-Epal Desks aron sa pag-monitor kon napatuman ang maong balaodnon ug mao sab ang modawat sa mga reklamo.
“Hindi nasusukat ang mahusay na pamumuno sa dami ng tarpaulin o laki ng pangalan; nasusukat ito sa tapat na paglilingkod at malasakit na ramdam ng bayan. Ang pamumuno ay nakikita sa gawa, hindi sa mukha,”dugang pa sa Senador. /