Legasiya ni Brownlee

Pila pa lang ka adlaw ang nilabay human gitimon ni Justin Brownlee ang crowd-favorite Barangay Ginebra Gin Kings ngadto sa kampiyonato, ang beterano nga import naglantaw na sa sunod niya ang misyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Ang 38-anyos nga si Brownlee nag-andam na sa PBA Governor’s Cup, human nila nakuha ang PBA championship sa Commissioner’s Cup batok sa karibal nga TNT Tropang 5G sa kulbahinam nga Game 7.
Sa pagabli sa lain nga conference nga mao ang Governor’s Cup, naka-target gihapon sa kampiyonato ang 6-foot-6 nga si Brownlee.
Adunay history sa dominasyon ni Brownlee ang Governor’s Cup, diin nidaog ang Ginebra import og upat ka titulo sa tuig 2016, 2017, 2019 ug 2021.
Buksan ang Governor’s Cup karong Hulyo 10, 2026.
“Ten years ago I would never have thought I’d be still playing at 38 years old and winning championships,” batbat ni Brownlee atubangan pagkahuman sa PBA Finals.
Tirada ni Brownlee ang ikawalo nga titulo sa umaabot nga conference.
Misyon pud ni Brownlee nga makabuhat daog og double title sa usa ka season.
Sa miaging tuig, si TNT Rondae Hollis-Jefferson maoy nakabuhat sa pagdaog sa Commissioner’s Cup ug Governor’s Cup.
Ang pangutana karon ka Brownlee kon adunay pa’y sakto nga bala nga nahabilin sa iyang tanke human sa grabe niyang wadwad sa Commissioner’s Cup, sa iyang Finals average nga 34.1 puntos, 11.3 rebounds ug 5.9 assists. / RSC