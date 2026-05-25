Lehitimong National ID, makuha lamang sa PSA

Nanawagan ang Philippine Statistics Authority (PSA) Central Visayas sa publiko nga magbinantayon sa mga transaksyon nga mogamit o mohimo og peke nga Philippine Identification System o National ID System.
Kini subay sa nagkadaiyang sumbong nga nadawat sa buhatan kalabot sa mga fake ID’s nga gilangkuban sa National ID.
Gihimug-atan sa PSA nga ang ilang opisina lamang ang gitugotan nga makaisyu sa maong dokumento.
Ang masakpan nga nagprinta o nag-isyu og National ID, grupo man o indibidwal, mahimong mapriso sulod sa tulo ngadto sa unom ka tuig ug makamulta og moabot sa P1 milyon ngadto sa P3 milyunes ubos sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act.
Susamang silot usab ang atubangon sa mga magprinta, mag-tamper, o manglimbong gamit ang maong ID.
Gipasidan-an sab ang publiko nga mahimong alerto sa mga text o tawag nga magpakaaron-ingnon nga gikan sa buhatan sa PSA aron mokuha og mga importante ug personal nga impormasyon nga gamiton sa pagpang-scam.
“Reports indicate that these individuals commonly claim that personal information needs to be verified and instruct registered persons to click suspicious links, download applications, disable security settings, or perform fingerprint verification as part of the supposed process,” saysay sa PSA sa Lunes, Mayo 25, 2026.
Aron maseguro nga lehitimo ang ID, mahimong susihon ang kalehitimo niini pinaagi sa National ID Check sa https://everify.gov.ph/check. / ANV