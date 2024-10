'Leon' mipalayo na sa Batanes, padung Taiwan

Nagpabilin ang kakusog sa super typhoon Leon (Kong-rey) samtang nagpalayo sa Batanes ug nagpadulong sa Taiwan niadtong Huwebes sa buntag, Oktubre 31, 2024.

Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon sa ilang advisory alas 11 sa buntag nga ang sentro ni Leon nahimutang 110 kilometros amihanan amihanang-sidlakan sa Itbayat, Batanes sugod alas 10 sa buntag.

Ang super typhoon nagdala og kusog nga hangin nga 195 kilometers per hour (km/h) duol sa sentro, huros nga moabot sa 240 km/h, ug central pressure nga 920 hPa samtang nag-irog paingon sa amihanan-kasadpan sa gikusgon nga 20 km/h.

Ang Pagasa niingon nga ang Leon niabot na sa peak intensity samtang moagi duol sa Batanes ug midugang nga posibleng mohuyang kini ngadto sa bagyo sa mosunod nga 12 ka oras sa dili pa mo-landfall sa Taiwan.

“Its interaction with the mountainous region of Taiwan will result in a continuous weakening trend for the rest of the forecast period,” sumala sa weather bureau.

Ang Batanes nagpabiling ubos sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) Number 4, samtang ang amihanang bahin sa Babuyan Islands gibutang ubos sa TCWS 3.

Gibutang ubos sa TCWS 2 ang ubang bahin sa Babuyan Islands, ang amihanang bahin sa mainland Cagayan (Camalaniugan, Lal-Lo, Pamplona, ​​Gonzaga, Santa Teresita, Baggao, Buguey, Claveria, Gattaran, Lasam, Aparri, Ballesteros, Abulug, Allacapan, Sanchez -Mira, Santa Praxedes, Santa Ana), ang amihanang bahin sa Apayao (Pudtol, Luna, Santa Marcela, Calanasan, Flora), ug ang amihanang bahin sa Ilocos Norte (Sarrat, Piddig, Bangui, Vintar, Burgos, Pagudpud, Bacarra, Adams, Pasuquin, Carasi, San Nicolas, Dumalneg, Laoag City).

Gipataas ang TCWS 1 sa ubang bahin sa Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, amihanang bahin sa Benguet (Mankayan, Bakun, Buguias), ubang bahin sa Ilocos Norte, ug Ilocos Sur.

Ang Pagasa nagkanayon nga ang wind signals nagpasidaan sa publiko sa kinatibuk-ang hulga sa hangin sa usa ka lugar tungod sa tropical cyclone.

“Local winds may be slightly stronger/enhanced in coastal and upland/mountainous areas exposed to winds. Winds are less strong in areas sheltered from the prevailing wind direction,” sumala sa Pagasa.

Gidugang niini nga ang Leon gibanabana nga mobalhin sa amihanan-kasadpan sa kadagatan sa extreme northern Luzon hangtod nga mo-landfall kini sa silangang baybayon sa Taiwan sa Huwebes sa hapon, Oktubre 31.

Human makatabok sa landmass sa Taiwan, ang Leon moliko sa amihanan-sidlakan sa Taiwan Strait paingon sa East China Sea ug mogawas sa Philippine area of ​​responsibility Huwebes sa gabii o sayo sa buntag Biyernes, Nobiyembre 1.

Ang ikaduhang pag-landfall sa mainland China dili isalikway niining panahona, matod sa Pagasa. / LMY