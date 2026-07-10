Leonard dili pa makabalik sa TR

Dili makompleto ang trade nga magpabalik ni Kawhi Leonard gikan sa Los Angeles Clippers ngadto sa Toronto Raptors hangtod dili pa mahuman ang imbestigasyon sa National Basketball Association (NBA) kabahin sa katahap nga adunay gipangdugang nga benepisyo ang Clippers ngadto kang Leonard nga wala'y pagtugot sa NBA.
Niadtong Hunyo 30, 2026, nagkasabot na unta ang duha ka mga kampo nga mahibalik si Leonard sa Raptors baylo nila ni Brandon Ingram, Gradey Dick, unprotected first-round draft picks sa 2031 ug 2033, 2027 first-round pick swap ug duha ka second-round picks.
Ang Raptors nipadayag nga andam silang maghuwat nga mahuman ang imbestigasyon sa NBA. / Gikan sa wires