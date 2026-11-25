Nisugod na pag-ensayo og balik ang usa sa mga pambato sa Toronto Raptors nga si Kawhi Leonard, timailhan nga nagkaduol na ang iyang pagduwa og balik sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Sunod semana, gilaumang makaduwa na’g balik si Leonard.
Taudtaod na sab nga wala nakaduwa si Leonard gumikan kay nagpaalim siya sa angol sa iyang wala nga tuhod, nga iyang nasinati sa sayong bahin sa season.
Sa nag-unang duha ka duwa sa Raptors diin nakapakita og aksiyon si Leonard, nag-average siya og 19.5 points, 7.5 rebounds ug 3.5 steals. / Gikan sa wires