Leonard hapit na mobalik pagduwa

Nagkaduol na ang pagbalik og duwa ni Kawhi Leonard sa Toronto Raptors sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Gianunsiyo sa Raptors kagahapon, Miyerkules, Nobiyembre 4, 2026 (PH time), nga nakompleto na ni Leonard ang tanang medical procedures kabahin sa naghubag niyang wala nga tuhod.
Si Leonard niduwa sa nag-unang duha ka tahas sa Raptors sa season apan tungod sa iyang nasinating angol, nakapalta siya sa nagsunod nga lima ka mga duwa.
Ang Raptors adunay 4-3 nga rekord sa kasamtangan. / Gikan sa wires