Leonard mibutyag sa rason kon nganong mibalik siya sa Raptors

Sa iyang pagbalik sa Toronto Raptors, giklaro ni Kawhi Leonard ang iyang intensyon.
Matod ni Leonard nga adunay dakong kalambigitan ang iyang pamilya kabahin sa iyang desisyon nga mobiya sa Los Angeles Clippers aron mobalik sa Raptors nga iyang napangulohan nga makalabni og kampyunato sa National Basketball Association (NBA) niadtong 2019.
Gipasabot niya nga dili siya klase sa magduduwa nga mangita’g lig-ong team nga kabalhinan, nga adunay dakong purohan nga makampyon.
“I’m not really championship chasing trying to find the best team I could win (with),” pasabot ni Leonard sa Raptors Open Gym YouTube channel.
Matod ni Leonard nga natawo sa Toronto ang iyang anak nga lalaki ug kanunay kining mangutana kon kanus-a sila mobalik pagpuyo sa maong lugar.
Usa kini sa dakong mga hinungdan nga nakadesisyon siyang mobalik sa Raptors. / Gikan sa wires