Leonard mipirma’g contract extension

Nagkasinabot si Kawhi Leonard ug Toronto Raptors sa duha ka tuig nga contract extension balor og $115 million nga adunay pakapin nga player option sa 2028-29 season sa National Basketball Association (NBA).
Sukad pa niadtong Hulyo, ang duha ka kampo nagsabot nang daan alang sa usa ka long-term contract diin gilaumang moretiro ang two-time Finals MVP isip usa ka Raptor.
Sa kinatibuk-an, ang 35-anyos nga si Leonard adunay tulo ka tuig nga kontrata nga nagbalor og $165 million gikan sa iyang pagbiya sa Los Angeles Clippers aron mobalik sa Raptors, nga iyang naagak sa kampyunato pipila ka mga tuig ang nakalabay. / Gikan sa wires