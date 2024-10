Leonard way klaro kanus-a mobalik

Kompirmado na nga dili makaduwa si forward Kawhi Leonard inig sugod sa kampanya sa Los Angeles Clippers sa sunod season sa National Basketball Association (NBA) batok sa Phoenix Suns karong Oktubre 24, 2024 (PH time), gumikan kay padayon pa kining magpaalim sa angol sa iyang tuo nga tuhod.

Usa ka kasaligang tinubdan sa ESPN ang nagkanayon nga wala pa’y kaseguroan kon kanus-a makabalik pagduwa ang six-time All-Star.

Si Leonard, 33, wala nakapakita og aksyon sa tanang preseason game sa Clippers nga nahuman kagahapon, Huwebes, Oktubre 18.

Ang two-time Finals MVP wala sab nakaapil sa training camp sa Clippers.

Wala pa mohatag og opisyal nga komentaryo ang Clippers ning kalambuan kabahin ni Leonard.

Sa pagsugod sa training camp, nisulti si Leonard nga moduwa siya inig sugod sa kampanya sa Clippers sa 2024-25 season apan wala niuyon ang kahigayunan niini.

“I never plan to miss games, but it’s just about my body,” matod pa ni Leonard. “I’m a human being and we’re playing basketball.”

Ning maong pagkaangol, wala nakaduwa si Leonard sa katapusang walo ka mga tahas sa Clippers sa niaging season diin gipalagpot sila sa Dallas Mavericks sa 1st round sa playoffs. / AP