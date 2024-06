LGBTQIA+ nanawagan sa patas nga katungod

Subli nga nanawagan sa patas sa katungod isip sektor maoy nagbandera sa Pride March 2024 sa dakbayan sa Mandaue niadtong Sabado, Hunyo 15, 2024.

Nagdala og mga karatula nga nanawagan alang sa patas nga katungod ug mga balaod batok sa diskriminasyon, ang Mandaue City nanguna sa lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer/questioning, asexual (LGBTQIA+) community Pride March.

Dunay 52 ka mga pribadong organisasyon ug barangay sa Mandaue ang nagmartsa sa Pride March 2024 nga may tema nga “Together Let us Inspire, Empower, and Move as One Community Towards a More Embracing and Inclusive Cebu.”

Ang Mandaue’s Pride March 2024 nakakuha og suporta gikan sa Kaabag LGBTQIA+ Federa­tion, uban sa pribadong sektor nga mipasalig sa pagpasiugda sa mga katungod sa LGBTQIA+.

Si Reg Lyn Agbay Bihag, KAABAG LGBTQIA+ presidente sa pederasyon, gipasiugda sa iyang panapos nga mga pulong nga “everyone is encou­raged to have the opportunity to live free without the fear of discrimination and denial”.

“Karong gabhiona nagpundok kami aron ipakita ang among suporta ug pag-atiman sa LGBTQIA + Community. Ang among presensya dinhi nagpakita nga dili kami magpadala sa mga kalisdanan,” matod ni Bihag.

“Let’s continue to stand for our rights, let’s continue with our peace and equality, and let’s continue to inspire our community,” dason ni Bihag.

Giila usab ni Mandaue City Mayor Jonas Cortes ang LGBTQIA+ Community, sa pagtuo nga kining mga tawhana dako og natampo sa kalamboan sa dakbayan. / DPC