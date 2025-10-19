LGU Badian mihimakak nga Kawasan falls, canyoneering site nadaot sa linog

Gihimakak sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Badian ang impormasyon nga nikatap sa social media nga nag-ingon nga ang Kawasan Falls ug ang canyoneering site sa maong lungsod nadaot human sa linog.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag nga gipagawas niadtong Biyernes, Oktubre 17, 2025, pinaagi sa Badian Public Information Page, ang lungsod nipasalig sa publiko nga ang duha ka destinasyon sa turista nasuta nga luwas ug lig-on human kini gi-inspeksyon.
Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) daling nagpahigayon og assessment sa mga dapit ug gikumpirma nga wala kiniy structural o environmental damage.
“Any ground movements reported in nearby areas have not affected the integrity of the canyons, falls, or its surrounding environment,” matud sa LGU Badian sa ilang pamahayag.
Giawhag usab sa LGU ang publiko nga likayan ang pagpakaylap sa impormasyon nga walay basehanan nga maghatag og negatibo nga epekto sa turismo ug panginabuhi sa lungsod. / CDF