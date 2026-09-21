LGU gihanas sa Yakap Bayan Program alang sa mas lig-on community recovery

Aron mapalig-on ang suporta sa mga indibidwal nga nag-agi sa proseso sa pagkaayo gikan sa paggamit og ilegal nga druga, nipahigayon og lima ka adlaw nga Training of Trainers sa Yakap Bayan Program (YBP) ang mga lokal nga kaabag sa probinsiya sa miaging bulan sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang pagbansay gipangulohan sa Department of Social Welfare and Development Field Office (DSWD) 7 isip mga tigbansay ug resource speakers.
Gitambungan kini sa mga representante sa nagkalainlaing lokal nga panggamhanan sa tibuok lalawigan, ilabina sa mga Municipal ug City Social Welfare and Development Officers (M/CSWDOs) nga maoy nagdumala sa mga programa sa pag-atiman ug reintegrasyon sa mga recovering persons who use drugs (RPWUDs).
Gipaambit sa mga tigbansay gikan sa DSWD 7 ang ilang teknikal nga kahibalo ug mga praktikal nga pamaagi sa pagpatuman sa Yakap Bayan Program.
Lakip sa ilang gihisgutan ang mga giya sa programa, mga estratehiya sa case management, ug ang legal nga aspeto sa pagtabang sa mga RPWUD aron maseguro ang epektibong implementasyon sa programa sa komunidad.
Kabahin sab sa pagbansay ang pagpraktis sa 12 ka Yakap Bayan Aftercare Modules, diin gihimo sa mga partisipante ang ilang return demonstration aron masabtan ug mahanas sa paggamit sa mga himan nga ilang magamit sa pagpatuman ug pagpalapad sa programa sa ilang tagsa-tagsa ka lokalidad.
Ang kalihukan gisugdan ug gipangunahan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office (Cpadad) nga nagtumong sa paglig-on sa mga serbisyo alang sa mga
RPWUD pinaagi sa komunidad nga pag-atiman ug suporta sa reintegrasyon.
Gawas sa mga teknikal nga sesyon, nahimo sab kining higayon alang sa mga representante sa LGU sa pagbinayloay og kasinatian ug maayong mga pamaagi gikan sa ilang mga lugar.
Pinaagi niini, mas napalig-on ang ilang panaghiusa ug pagsinabtanay sa mga tumong sa programa ug sa importansya sa koordinadong paningkamot alang sa kalampusan sa rehabilitasyon ug reintegrasyon.
Gipasiugda sab sa pagbansay ang dakong papel sa mga LGU isip unang kaabag sa pagseguro nga padayon nga makadawat og suporta ang mga RPWUD bisan human sa pormal nga pagtambal.
Pinaagi sa panagtambayayong sa mga ahensiya ug komunidad, mas daghang higayon ang mabuksan aron makatukod pag-usab og lig-on nga kinabuhi ang mga nagpaayo gikan sa paggamit og druga.
Matod pa sa DSWD 7, kabahin kini sa ilang Harmonized Actions and Processes for Swift, Accountable Yield (Hapsay) nga inisyatiba, nga nagtumong sa paghatag og mas paspas, mas simple, ug mas episyenteng serbisyo publiko subay sa mga sumbanan sa Anti-Red Tape Authority (Arta). / PR