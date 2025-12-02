LGUs angaya’ng mopatuman og lagda sa operasyon sa e-bikes

Gisuspenso sa Land Transportation Office ang pagpatuman sa pag-ban sa mga electric vehicles ilabi na ang e-bikes o e-trikes nga moagi sa dagkong karsada.
Ipatuman na unta kini niadtong Disyembre 1, 2025, apan gibalhin na sa Enero 2, 2026.
Rason sa maong ahensiya tungod kay mohimo una sila og information drive aron masayod ang publiko lakip na ang mga driver nga gidili na sila nga moagi sa mga national road.
Ang maong kamanduan nagagikan sa buhatan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod sa nadawat niini nga reklamo gikan sa publiko.
Si Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu, ang Regional Chief sa Highway Patrol Group 7, nibutyag atol sa Openline Forum sa Waterfront Cebu Hotel and Casino nga wala pa sila masayod kon unsay papel sa ilang buhatan sa pag-impound sa mge e-bike ug e-trikes.
Apan alang niya, kinahanglan nga ang mga local government units ang mo-regulate sa maong mga sakyanan tungod kay kini dili man rehistrado sa LTO.
Mahimo sila ang modakop kon aduna nay ordinansa ang dakbayan o munisipyo kon ugaling moagi kini sa mga nasudnong karsada.
Gibutyag ni Tiu nga kasagaran sa mga nagmaneho sa mga e-bike walay mga lisensya ug ang uban mga bata pa kaayo.
Giangkon sa police official nga daghan na ang nadisgrasya sa mga e-bike sa Pilipinas diin nikalas gyud og kinabuhi.
Ang labing uwahi nga aksidente nahitabo didto sa Antipolo diin tulo gyud ka kinabuhi ang nakalas sa dihang nikalit og U-turn ang maong sakyanan.
“Mao lang na ato gihangyo, I would like to appeal that this must be regulated especially sa mga municipal going to the provinces from north to south kay ubay-ubay gyud ni sila,” matod ni Tiu.
Usa sa nakaproblema niining maong matang sa sakyanan kay wa kini rehistro ug kon makasugat og aksidente walay insurance ang mahatag sa ilang pasahero o sa ilang mabiktima. / AYB