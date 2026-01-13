LGUs makadawat og kapin P1-trillion nga National Tax Allotment sa 2026

Ang administrasyong Marcos naggahin og kapin sa P1-trillion nga National Tax Allotment (NTA) para sa mga local government units (LGUs) ubos sa 2026 General Appropriations Act (GAA).
Sa usa ka press conference, si Acting Department of Budget and Management (DBM) Secretary Rolando Toledo niingon nga ang NTA wa pay labot sa kapin P31.7 billion nga special shares gikan sa national government ug P1.41 billion gikan sa fire code fees.
Matod niya, makadawat usab ang mga LGU og P57.87 billion sa Local Government Support Fund (LGSF) para sa 2026 nga sobra pa sa doble sa alokasyon sa miaging tuig.
Ang LGSF importante aron mapalig-on ang mga batakang serbisyo ug masuportahan ang mga lagyong dapit, ilabi na ang mga LGU nga gamay ra og kita o limitado ang pundo.
Sa natad sa pagtubag sa kalamidad ug rehabilitasyon, niingon si Toledo nga ang P15.33 billion gikan sa P39.82 billion nga National Disaster Risk and Reduction Management Fund (NDRRMF) para sa 2026 moadto direkta sa mga trabaho sa rehabilitasyon ug konstruksyon sa mga LGU.
Gidugang sa hepe sa DBM nga P10.685 billion ang gigahin alang sa quick reaction fund (QRF), ug niingon nga ang maong emergency fund mahimong mapun-an pag-usab kon magamit na sa mga LGU ang 50 porsiyento sa ilang mga QRF.
Matod ni Toledo, ang pagsaka sa alokasyon para sa mga LGU usa ka pag-ila sa ilang papel sa pagkab-ot sa kalambuan pinaagi sa pagpaduol sa serbisyo publiko sa katawhan ug paghatag og gahum sa mga lokal nga kagamhanan.
“Ang paniniwala ng administrasyon ay simple at direkta -- kung local ang problema, sa lokal na pamahalaan din dapat manggaling ang diskarte o desisyon,” matod ni Toledo.
“Kaya sa 2026, hindi lamang natin dinagdagan ang pondo ng mga LGU, binago natin ang mismong paraan ng paglalagay ng pondo sa budget. Mas malinaw ang papel ng lokal na pamahalaan, mas buo ang kanilang kapangyarihan at mas malinaw ang pananagutan,” dugang niya./ TPM /SunStar Philippines