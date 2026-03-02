LGUs misalmot sa Green Valentine nananom og 1K seedlings sa Toledo

Aktibong niapil ang mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Green Valentine 2026 pinaagi sa pagtanom og 1,000 ka mga seedling sa nagkadaiyang bahin sa Siyudad sa Toledo niadtong Pebrero 27, 2026.
Sayo pa lang sa alas 6:00 sa buntag, nagtapok na ang mga boluntaryo aron sugdan ang “Green Valentine: A Tree Planting and Eco Tour Activity.”
Gipang-deploy sila sa lainlaing lugar sama sa daplin sa suba sa Ilihan, Sangi New Terminal, ug Sangi Bridge aron magtanom og kahoy isip kabahin sa kampanya sa pagpanalipod sa kalikupan.
Human sa tree-planting activity, nipadayon ang mga partisipante sa Ibo Mangrove Park alang sa eco-tour diin mas napalalom ang ilang kahibalo kabahin sa kamahinungdanon sa mangrove forest sa pagpanalipod sa baybayon ug sa pagpugong sa baha.
Ang kalihukan giorganisar sa DYAR Cebu 765 SMNI Radio sa pakigtambayayong sa Siyudad sa Toledo, Probinsiya sa Sugbo, ug Cebu People’s Action Center nga nagdala sa tema nga “Love the Earth, Love the Future.”
Tumong sa inisyatiba ang pagpalambo sa kahibalo sa komunidad bahin sa kalikupan ug pagdasig sa aktibong partisipasyon pinaagi sa konkreto nga lihok.
Pinaagi sa Green Valentine, gipakita sa mga empleyado sa LGU nga ang pagpakita og gugma niining panahon dili lamang para sa usa’g-usa, kondili apil sab sa pag-amuma sa kinaiyahan. Ang pagpanalipod sa kalikupan, sumala sa mga organizer, usa ka hiniusang responsibilidad alang sa karon ug sa umaabot nga henerasyon. / PR