LGUs na ang motukod, moayo sa classrooms, dili ang DPWH

BUTUAN CITY — Matod ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga gihangop sa gobiyerno ang usa ka bag-ong sestima aron makahatag og kapasidad sa local government unit (LGUs) sa pagtukod ug pag-ayo sa mga classroom gamit ang pundo gikan sa nasyunal nga gobiyerno.
Namulong atol sa pagtugyan sa mga patient transport vehicle (PTVs) sa Butuan City, si Marcos niingon nga ang bag-ong pamaagi magpadali sa pagtukod ug rehabilitasyon sa mga classroom aron matubag ang nasudnong kakuwang ug masuportahan ang mga paningkamot nga makabangon human sa kalamidad.
“Kaya’t para pabilisin natin, we are changing the system. From now on, lahat ng LGU na may kapasidad, na may kaya, ida-download namin ang pondo sa LGU na. Kayo na ang magpatayo ng inyong eskuwelahan,” batbat ni Marcos.
Sa kasamtangan, ang Department of Education (DepEd) ang modawat sa budget alang sa pagtukod ug pag-ayo sa classrooms, dayon ipasa kini sa Department of Public Works and Highways (DPWH) alang sa implementasyon.
Matod sa Presidente, nalangan ang implementasyon sa proyekto tungod sa bureaucratic nga proseso sa pagkuha og mga clearance ug permit.
“This is a closer coordination between the national government and the LGUs. This is part of that new scheme that we have to accelerate the building of schoolrooms, school buildings, so that we will achieve at least partway ang naging kulang sa ating mga schoolroom, sa ating mga school building,” asoy ni Marcos.
Nipadayag og pagsalig si Marcos sa local chief executives nga makahimo sa pagpatuman sa pagtukod ug pag-ayo sa mga classroom nga mas paspas ug sa mas ubos nga budget, tungod sa ilang kasinatian sa administrasyon.
“Ako malakas ang loob ko sa mga LGU executives dahil hindi sila puwedeng mag-ghost project. Sisitahin kayong lahat,” pasabot ni Marcos.
“Hindi kayo puwedeng gawin substandard at pagka ginawa ninyo ‘yun, araw-araw ay minumura kayo ng mga constituents ninyo kung hindi tama ang trabaho ninyo,” dugang sa Presidente.
Sa samang higayon, si Marcos nipasalig nga ang national government motabang sa mga LGU nga walay kagamitan ug kapasidad sa pag-implementar sa mga proyekto sa classroom.
Matod ni Marcos nga ang bag-ong sestima magpadali usab sa rehabilitasyon sa mga classroom nga nadaot atol sa bag-o lang nga mga linog. / PNA