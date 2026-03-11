LGUs sa Sugbo giawhag pagbuhi sa ilang price monitoring council

Gimanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga lokal nga kagamhanan sa pagpahigayon og estriktong monitoring sa presyo sa mga paliton, dungan ang pasidaan nga mag-atubang og bug-at nga silot ug posibleng pagbakwi sa business permit ang mga mapahimuslanong negosyante.
Gitigom ni Baricuatro ang Provincial Price Monitoring Council (PPMC) aron paghatag og sulbad sa mga concerns sa pagsaka sa presyo sa basic ug essential commodities tungod sa padayong krisis sa Middle East.
Kabahin kini sa paagi sa kagamhanan nga maseguro nga stable ang presyo sa palaliton ug malikayan sab ang mga mopahimulos sa panahon.
Sa maong tigom gipahibalo ni Aurea “Jake” Madrio, Chief of the Agribusiness and Marketing Assistance Division sa Department of Agriculture 7, padayon ang monitoring sa DA sa presyo sa bugas humay, mais, karne, utanon, prutas ug ubang lamas ug lagutmon.
Giklaro sab niini nga ang mga taho nga giingong nikatap sa social media kabahin sa pagsaka sa presyo sa bugas nagtumbok lamang sa usa ka brand sa premium local rice nga Ganador.
Iyang gidugang nga base sa price monitoring sa rehiyon, anaa lang sa P54 ngadto sa P60 ang kilo sa bugas sukad Marso 6.
Gipasidan-an sab sa gobernador ang mga retailer nga mo-take advantage sa sitwasyon mag-atubang og tukmang silot.
Gikatakda sab nga usa ka tigom ang ipahigayon ugma alang sa mga mayor sa Lalawigan sa Sugbo. / ANV