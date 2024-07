‘Liba liba’ nga panagat misiaw na sab

Misulbong pagbalik ang illegal nga matang sa panagat nga liba-liba sa kadagatan sa dakbayan sa Sugbo.

Ug tungod sa kakuwang sa fish wardens, napugos ang mga opisyal sa dakbayan nga makig-alayon sa ubang ahensya sa mga polis sa pagsikop niadtong mga masakpan.

Ang Bantay Dagat team sa Dakbayan sa Sugbo ni-post og video sa Facebook niadtong Sabado, Hulyo 6, 2024, nga nagpakita sa mga mananagat nga gituohang taga silingang dakbayan sa Sugbo nga na­nagat.

Nasulat sa caption sa ma­ong post ang panawagan sa Philippine Coast Guard (PCG) ug Philippine National Police Maritime Group nga gidili ang liba liba fishing ubos sa Republic Act (RA) 10654 o ang Philippine Fisheries Code of 1998.

Ang liba-liba, nailhan usab nga hulbot-hulbot.

Si Bantay Dagat Program Director Karlon Rama sa pakighinabi niadtong Dominggo, Hulyo 7, niingon nga ang liba-liba fishing nga nakuha sa video nahitabo niadtong Huwebes, Hulyo 4.

Si Rama niingon nga dili lang illegal ang pagpangisda sa liba-liba, apan gihikawan usab niini ang mga mananagat sa dakbayan sa Sugbo sa ilang panginabuhian nga naggamit lang og fishing rod o fishing tackle sa ilang paagi sa pagpangisda.

Matod ni Rama, ang iyang mga personnel nitaho niadtong Huwebes nga adunay mga nakalapas sa Republic Act No. 8550 o ang “Fishe­ries Code of the Philippines as amended by RA 10654 .

Apan matod ni Rama nga dili nila masikop ang mga malapason sanglit walay fish wardens sa dakbayan sa Sugbo.

Isip paagi sa pagtubag sa pagsulbad sa isyu, si Rama ni-tap sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) aron i-deputize ang mga personnel sa Bantay Dagat isip fish wardens aron aduna nay makadakop sa mga malapason.

Sa kasamtangan, tungod kay magdugay ang proseso sa BFAR sa pag-deputize sa mga personnel, si Rama niingon nga nakigtagbo siya sa Bantay Dagat Commission niadtong Biyernes, Hulyo 05, uban kaniya isip program director ug dungan nga nipagawas og reso­lusyon nga naghangyo sa Philippine Coast. Guard (PCG) nga magbutang og detachment.

Si Rama niingon nga ang gitugot sa Pilipinas mao ang paggamit sa hook and lines ug bisan unsang passive fishing gear.

Dugang ni Rama nga sa dakbayan sa Sugbo, adunay 16 ka mga coastal barangay ug 11 niini nga mga barangay adunay gibana-bana nga 300 ka pamil­ya nga aktibong mananagat.

“Their fishing methods there are the use of pamingwit or pamasol,” matod ni Rama.

Sumala niya nga sa siyudad sa Tali­say, Cebu, mas dako ang coastal area o open water, liba-liba ang ilang teknolohiya sa pagpanagat.

“Oftentimes, especially karon nga nibalik na ang Mangsi dinhi sa Cebu City, nisud na sila og balik unya mangreklamo ang atoang fisherfolks because they’re only using passive fishing,” dason ni Rama.

“Kung tuparan sila og mga liba-liba or hulbot-hulbot, kuha man na tanan kay active fishing gear man ang gamit,” dugang ni Rama.

Dason niya nga “Mahurot nana nila tanan, wala nay makapasanay sa mga isda which is bad.”

Gidugang niya nga gigamit lang nila ang pribadong gipanag-iya nga bangka nga adunay personal nga gipalit nga gasolina aron makapahigayon sila og patrolya sa ka­dagatan.

Sigon ni Rama, ubos sa reso­lusyon mao ang paghangyo sa Coast Guard Station sa Cebu, ubos sa Coast Guard District Central Visayas, nga magbutang og mga personahe sa pag-establisar og outpost sa Cebu City Bantay Dagat Forward Operating Base ug pagpahigayon og regular nga pagpatrolya batok sa illegal, unregulated, ug unreported (IUU) fishing sa kadagatan sa dakbayan sa Sugbo.

“So, maka-assign sila og tawo nga adto didto mag-base aron makatubag sila, mao na atong request nila,” matod ni Rama.

Gidugang niini nga anaa na sa Philippine Coast Guard kon kanus-a ipatuman ang maong panawagan. / JPS