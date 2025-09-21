Libo-an nag-rally atol sa martial law anniversary

Nagsaulog ang nagkadaiyang mga grupo sa ika-53 nga anibersaryo sa pagdeklarar sa Martial Law sa panahon sa administrasyon ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa anti-corruption protest action sa mga Siyudad sa Manila ug Quezon sa National Capital Region.
Liboan ka mga raliyesta gikan sa nagkalainlaing mga sektor sa katilingban ang nitunga sa Luneta Park, sa Roxas Boulevard, sa buntag sa Dominggo, Septiyembre 21, 2025, alang sa usa ka protesta nga gitawag og “Baha sa Luneta: Aksyon na laban sa korapsyon.”
Lakip sa mga grupong niapil sa demonstrasyon mao ang Gabriela Women’s Partylist, Health Alliance for Democracy, Karapatan, ug mga grupo sa kabatan-unan.
Nitambong usab ang mga sakop sa Dominican Sisters of St. Catherine de Siena.
Gipadayag nila ang kasuko samtang nanawagan alang sa accountability taliwala sa padayon nga imbestigasyon sa dagkong korapsyon sa gobiyerno nga naglambigit sa binilyon nga kantidad sa pundo sa publiko nga unta para sa mga proyekto sa pagpugong sa baha apan nasulod ra sa bulsa sa pipila ka mga kurakot nga mga opisyal sa publiko.
Si Angelica del Piedra, usa ka single mother nga nagdala sa iyang duha ka mga anak, 10 ug 13 anyos, atol sa protesta, niingon nga nakigbisog siya alang sa kaugmaon sa kabatan-unan, nga naglakip sa iyang anak nga lalaki ug babaye.
“Sobra na. Sa akin bilang isang single mother, napakahirap. Nagtatrabaho ako para sa pamilya namin, wala akong katuwang. Lumalaban ako ng patas para sa mga anak ko tapos malalaman natin na ibinubulsa lang nila ang pera na dapat para sa taongbayan. Ang mga kurakot pati na ang mga pamilya nila at mga anak ang sasarap ng buhay nila habang kami hirap na hirap na parang kami pa ang nagtutustos ng mga lavish lifestyle nila,” matod ni Piedra.
“Hindi lang dapat makulong ang mga korap. Dapat ibalik nila sa taong bayan ang milyon-milyon perang ninakaw nila,” dugang niya.
Pagka-alas 11:00 sa buntag sa Dominggo, Septiyembre 21, ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office nisulti nga gibanabanang 49,000 ang mga tawo sa Luneta Rally.
Gihimo usab ang usa ka protest march sa People Power Monument sa Edsa, Quezon City nga gitawag og “Trillion Peso March.”
Si Akbayan Partylist Representative Chel Diokno niingon nga ang ilang lihok nagsimbolo sa trillion nga kantidad sa pundo sa publiko nga gikawat sa mga kurakot nga mga opisyal sa gobiyerno.
Gawas sa accountability, nanawagan usab ang mga raliyesta sa People Power Monument nga ablihan ang budget deliberations sa publiko aron malikayan ang susama nga corruption scheme sama sa naglambigit sa flood control project funds.
Pipila ka mga celebrity ang niapil usab sa anti-corruption run sa Ayala, Makati.
Lakip niini sila si Kuya Kim, Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, ug aktor Benjamin Alves.
Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayo pa niingon nga wala siyay nakitang dautan sa pagpahigayon og mga protesta batok sa korapsyon sa gobiyerno, ug niingon nga mas pilion pa niya ang pag-apil sa mga raliyesta kon dili pa siya presidente.
Iyang giawhag ang mga raliyesta nga himuon ang ilang mga programa nga malinawon ug hapsay.
Ang acting chief sa Philippine National Police (PNP) nga si Lieutenant General Jose Melencio Nartatez niingon nga ang PNP moseguro nga ang katungod sa mga tawo sa pagpundok ug pagpahayag sa ilang mga reklamo dili lang pasidunggan ug respetuhon, kon dili garantiya ug segurohon usab.
Pipila ka mga magbabalaod gikan sa House of Representatives ug sa Senado ang nalambigit sa korapsyon nga may kalabutan sa pagpatuman sa flood control projects.
Ang mga giakusahan nga nakadawat og kickbacks gikan sa flood control project funds mao sila si resigned House Speaker Martin Romualdez, kanhi House Committee on Appropriations chairperson Ako Bicol party-list Representative Elizaldy “Zaldy” Co, Senador Jinggoy Estrada ug Joel Villanueva. / TPM, SunStar Philippines