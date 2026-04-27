Liboan ka 4Ps beneficiaries sa CV migradwar

Bag-ohay lang nagpahigayon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 sa Saulog Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) Ceremonial Graduation sa nagkalainlaing siyudad ug lungsod sa Central Visayas, nga nagtimaan sa usa na usab ka mahinungdanong kalampusan sa flagship social protection program sa gobiyerno.
Gipahigayon sa mga lugar lakip ang Balamban, ang kalihukan nagtigom sa liboan ka benepisyaryo sa 4Ps gikan sa Bohol ug Cebu nga opisyal nga nakagradwar human sa daghang tuig nga pagtuman sa mga kondisyon sa programa ug aktibong partisipasyon sa mga programa sa panglawas, edukasyon, ug family development.
Atol sa seremonya, mapasigarbuhon nilang gipataas ang ilang Sertipiko ng Pagkilala isip simbolo sa ilang pagbalhin padulong sa self-sufficiency ug mas lig-on nga kinabuhi.
Sumala sa DSWD 7, mokabat sa 84,766 ka panimalay ang nakaabot na sa lebel sa self-sufficiency, samtang kapin sa 9,000 ka pamilya ang nakagawas na sa programa human wala na’y mga anak nga sakop sa monitoring.
Ang sunodsunod nga seremonyas gipangulohan ni Regional Director Shalaine Marie Lucero uban sa mga lokal nga opisyal sa gobiyerno, partner nga ahensiya, ug mga civil society organization nga nagpakita sa lig-on nga panaghiusa sa pagsuporta sa mga pamilyang nagpadulong sa kaugalingong pagbarog.
Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Lucero nga ang paggradwar dili katapusan sa suporta sa gobiyerno kondili sinugdanan sa bag-ong panaw padulong sa self-reliance.
Giawhag niya ang mga benepisyaryo nga ipadayon ang paghatag bili sa edukasyon, panglawas, ug responsableng pagginikanan samtang mahimong aktibong kauban sa kalambuan sa komunidad.
Gipamatud-an sab sa mga Local Government Units sa rehiyon ang ilang padayon nga suporta pinaagi sa mga post-graduation nga programa sama sa panginabuhian, skills training, ug padayon nga access sa mga batakang serbisyo.
Ang Saulog graduation nagpakita sa padayon nga kalampusan sa 4Ps sa pagtabang sa mga pamilyang Pilipino sa pagtukod og lig-on, malungtaron, ug kaugalingong kaugmaon. / PR