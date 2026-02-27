Liboan ka butane, gisakmit sa Camotes

Truck nga nagkarga og mga Liquified Petroleum Gas (LPG) canister nga walay dokumento ang nasakmit sa kapulisan sa Barangay Southern Poblacion, Lungsod sa Tudela, Camotes Island niadtong Miyerkules, Pebrero 25, 2026.
Ang Tudela Municipal Police Station nihimo sa ilang naandan nga checkpoint operation dihang ilang nadiskurehan atol sa pag-inspeksyon sa van truck nga ilang gipara nga puno kini sa karga nga LPG cylinders ug cartridges.
Ang maong sakyanan nga gimaneho ni alyas Rodel nga taga Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City, nakarehistro kang alyas Daisy, 34, taga Kingfisher Street, Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo.
Apan sa ilang pagsusi, wala makapakita ang drayber og permit ug certification gikan sa Department of Energy, usa ka kalapasan sa Section 38 (c) (6), Republic Act 11592 nga naila nga LPG Industry Regulation Act of 2021.
Sa gihimong imbentaryo, moabot sa 152 ka kahon nga adunay sulod nga 6,096 ka butane canister ug 62 ka laing kahon nga dunay sulod nga 2,480 ka butane canister nga walay sulod ang tanan nga nasakmit nga mokantidad sa P133,760.
Gikustodiya na sa Tudela Municipal Police Station ang sakyanan ug mga butane canister alang sa himuon nga dokumentasyon.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, nidayeg sa iyang mga sakop.
Iyang gipasabot nga ang pagkarga sa maong mga LPG canister nga walay saktong dokumento makahatag og peligro sa panglawas sa publiko.
“The transport of LPG products without proper authorization poses serious risks to public safety. We will continue to intensify checkpoint operations to ensure that all regulatory laws are strictly enforced. Compliance with the LPG Industry Regulation Act is essential to protect lives and properties,” matud ni Mangelen. /