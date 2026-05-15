Liboan ka habal-habal driver nakadawat og tag-P3 mil nga ayuda sa Kapitolyo

Moabot sa 3,000 ka mga habal-habal driver gikan sa ikaduha ug ikapitong distrito ang nakadawat na sa fuel subsidy assistance gikan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga adunay 1,000 ka mga habal-habal driver gikan sa Lungsod sa Argao, Santander, ug Samboan ang nakadawat na sa tag P3,000 nga ayuda sa probinsiya.
Samtang 2,000 sab ka mga drayber ang nakadawat gikan sa Malabuyoc, Alegria, Badian ug Moalboal.
Una nang nipahibalo ang Kapitolyo mahitungod sa pagpang-apudapod sa ayuda alang sa sektor nga wala malakip sa national assistance ilabi na sa nagpadayong krisis nga nasinati sa nasod tungod sa kagubot sa Middle East.
Gawas sa ayuda, makadawat sab og tag 10-kilos nga bugas humay ang maong mga benepisyaryo.
Gipasalig sa Kapitolyo nga isunod niini ang uban pa nga mga lokalidad sa mosunod nga mga adlaw.
Ang paghatag sa ayuda giingong gipaubos sa makuting pagsusi ug pagproseso aron maseguro nga kadtong labing nanginahanglan ang mahatagan. / ANV