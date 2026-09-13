Liboan ka netizens miduyog sa pamilya sa bata nga namatay

Giduyogan sa liboan ka mga netizen ang kasubo sa usa ka inahan human nipanaw ang iyang usa ka tuig nga anak nga lalaki samtang gitambalan sa Emergency Room (ER) sa Lapu-Lapu City Hospital, taliwala sa giingong pagkalangan sa paghatag og medikal nga atensyon.
Ang post sa inahan sa Facebook niadtong Miyerkules, Septiyembre 9, 2026, ni-viral ug nakakuha og labaw sa 11,200 ka reactions, 1,900 ka comments, ug 6,500 ka shares hangtod niadtong Domingo, Septiyembre 13, diin gipadayag sa publiko ang ilang simpatiya ug suporta sa pamilya.
Matod sa inahan, gidala nila ang bata sa ER mga alas 11:00 sa buntag niadtong Martes, Septiyembre 8, apan giingnan ra sila nga pahiran kini og basang panapton. Giangkon sa ginikanan nga samtang naghuwat sa resulta sa X-ray, giingnan sila sa doktor nga mahimo nang ipagawas (discharge) ang bata bisan pa man nga nagkagrabe na ang kondisyon niini.
Nabalaka pag-ayo ang pamilya dihang nag-blue na ang lawas sa bata ug naglisod na sa pagginhawa. Sumala sa post, mga tungang gabii na gihatagan og dugang tabang ang bata dihang naglisod na kini pag-ayo, hangtod nga nabugtoan kini sa kinabuhi mga alas 1:31 sa kaadlawon.
“11 a.m. niadto sa ER wa man lang gi-monitor ang ginhawa namatay nalang intawon akong anak!” matod pa sa inahan sa iyang emosyonal nga post.
Nakig-alayon ang SunStar Cebu sa ginikanan alang sa dugang pamahayag, apan wala pa kini motubag hangtod sa oras ning pagsuwat.
Samtang, sa usa ka opisyal nga pamahayag, gipanghimakak sa Lapu-Lapu City Hospital ang alegasyon ug nipadayag nga giatiman nila ang pasyente subay sa medikal nga sumbanan.
Sumala sa ospital, gi-assess ug gipaubos sa diagnostic assessment ug gihatagan og intravenous fluids ang bata human gidala sa triage area tungod sa hilanat ug sip-on. Matod nila, nagpakita og kalamboan ang bata sa sinugdanan, apan kalit lang kining nakaangkon og cyanosis (pag-asul sa ngabil) ug nagseizure atol sa obserbasyon.
Gipatin-aw sa ospital nga gihatagan nila ang bata og oxygen supplementation, nebulization, ug gi-intubate kini dihang nagkagrabe ang seizures, apan wala na gyud kini matabang bisan sa gihimong resuscitative procedures.
“The hospital assures the public that, based on the medical documentation presently available, the patient was assessed, monitored, and managed according to the attending medical team's clinical judgment and established standards of care,” depensa pa sa Lapu-Lapu City Hospital. / DPC