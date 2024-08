Libre nga entrance fee sa CCSC alang sa seniors, PWDs gisugyot

Libre nga entrance para sa senior citizens ug persons with disabilities (PWDs) sa Cebu City Sports Center (CCSC) ang gisugyot ni Councilor Pastor Alcover Jr. atol sa iyang privilege speech sa regular nga sisyon sa konseho niadtong Miyerkules, Agusto 14, 20­24.

Matod ni Alcover, ang management sa CCSC nag-charge og P20 sa regular users, samtang P15 ang charge para sa senior citizens, PWDs, ug mga estudyante sa buntag.

Sa hapon, ang mga regular nga maggamit sa CCSC nagbayad og P25, samtang ang senior citizens, PWDs, ug mga estudyante nagbayad og P20.

“Kung atong tan-awn, naay discount nga P5 alang sa mga estudyante, senior citizens, ug PWDs sa hapon, pero nganong dili man mahimo nga mawala nalang ang mga bayranan anang senior citizens ug PWDs,” matod ni Alcover.

“Kay kung ilibre kini, mas maka-agni sa atong mga senior citizens ug PWD nga muanha mag-exercise, maglakaw-lakaw, mag-jogging ba ang uban, para ma-promote, mapataas pa ang ilang kinabuhi dinha sa gitawag nato nga CCSC,” dugang pa ni Alcover.

Dugang ni Alcover nga kaniadto, ang mga estudyante libre sa pagpasok sa sports facility, apan tungod sa isyu sa pagpanag-iya, iyang isugyot nga ipadayun ang maong isyu sa laing panahon.

“I am more focused on the senior citizen and PWD ngano nga paninglan man sila og entrance fees,” matod ni Alcover. Dugang pa niya nga kung ang Siyudad makahatag og P12,000 nga pinansyal nga tabang sa mga senior citizens aron matabangan silang mapa-uswag ang ilang kinabuhi, gipangutana ni Alcover ang konseho kung nganong dili nila ihatag ang libre nga entrance sa senior citizens sa CCSC.

“Kini nga pagtugot og libre nga entrance fees alang sa seniors ug PWDs sa paggamit sa facilities nga gigastoan sa Dakbayan dili nato mahimo?” dugang ni Alcover.

Sa katapusan, iyang gipangayo ang Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga pagtuon ang posibilidad sa paghatag og exemptions sa entrance fees alang sa senior citizens ug PWDs.

Si Alcover mi-refer sa kaso nga Canlapan vs. Balayo sa Supreme Court nga ang mga elderly nag-enjoy og revert status sa atong sosyudad ug atong gitun-an ang atong mga anak sa pagtratar kanila nga may pinakataas nga respeto.

Miingon si Alcover nga ang revert status sa mga elderly makita sa nagkalainlaing social welfare laws ug mga polisiya nga gihimo para kanila.

Dugang pa niya nga aduna'y Expanded Citizens Act of 2010, mga lokal nga ordinansa nga nagtugot sa kanila sa pagtan-aw og libre nga sine sa mga sinehan, libre nga parking fees, gihatagan og annual assistance, ug pagtagad sa ilang mga kabalaka. / JPS