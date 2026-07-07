Libre’ng anti-venom ma-avail  sa 4 ka provincial hospitals

Gikatakdang iapudapod sa Cebu Provincial Health Office (CPHO) ang usa ka gatos ka vials sa polyvalent anti-venom dose nga maoy gamiton sa mga mabiktima o mapaakan og bisan unsang matang sa bitin.
Ang tambal nga “Taradoc” niabot sa Kapitolyo niadtong Biyernes, Hulyo 3, ug iapudapod ngadto sa mga Provincial Hospital sa Lungsod sa Balamban, Bogo City, Danao City, ug Carcar City.
Matod ni Dr. Sheila Faciol, Provincial Officer sa CPHO, ang matag vial igahin subay sa gikinahanglan sa pasyente.
Iya sab giklaro nga dunay mga doktor nga gipaubos sa training nga mao lang ang gitugotan ug gihatagan sa compassionate special permit sa Food and Drug Administration (FDA).
Libre ang maong doses ug makuha lang ubos sa pagdumala sa trained nga doktor.
Epektibo ang maong vials batok sa venom sama sa King Cobra, Philippine Cobra, ug Samar Cobra nga sa kadtong mapaakan nga dili gilayon matabang moresulta sa kamatayon.
Sa kasamtangan, anaa pa sa cold storage facility ang mga vial.
Gisusi sa PHO ang posibleng paagi nga mahatagan sab sa maong mga tambal ang mga isla sa Probinsiya sa Sugbo. / ANV