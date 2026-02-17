Libre’ng check-up, mas barato nga tambal alang sa PhilHealth members

Libreng check up ug mas baratong tambal alang sa mga miyembro sa PhilHealth ang gilusad sa buhatan ubos sa PhilHealth YAKAP (Yaman ng Kalusugan Para Malayo sa Sakit) sa Sugbo.
Ang kalihim sa PhilHealth nga si Dr. Teodoro Herbosa nagkanayon nga kining programa gihimo aron masiguro nga dili na molandig sa tambalanan ang mga pasyente nga mahimong matambalan sa treatment ug medisina nga mapalit sa accredited nga botika.
Naglakip kini sa moabot P20,000 nga kantidad sa outpatient medicines lakip ang libreng konsultasyon, laboratory tests, ug cancer screenings alang sa mga miyembro ug dependents sa PhilHealth.
Tinguha niini ang early detection sa mga pasyente aron kalikayan nga mograbe ang sakit pinaagi sa pagpaubos sa laboratories sama sa CBC, urinalysis, lipid profile, blood sugar test, chest X-ray ug ECG.
Aron mas dali alang sa mga pasyente, mahimo usab nga mag download sa GAMOT app diin makuha niini ang QR code sa miyembro.
Mahimo na nga ma-claim ang tambal ngadto sa accredited nga pharmacies nga walay dugang bayranan. / ANV