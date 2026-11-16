Libreng cleft care padayon sa Sugbo

Padayon ang libreng operasyon ug komprehensibong pag-atiman alang sa mga bata ug hamtong nga adunay cleft lip ug cleft palate sa Operation Smile Philippines sa Dakbayan sa Sugbo, diin mga pasyente gikan sa nagkalainlaing bahin sa Visayas ang gihatagan og higayon nga makadawat sa gikinahanglang serbisyo.
Matod ni Miriam Delos Santos, executive director sa Operation Smile Philippines, nagpadayon ang ilang programa nga naghiusa sa surgical mission ug pagbansay sa mga doktor gikan sa 22 ka nasod. Sumala ni Delos Santos, tumong sa pagbansay nga mas daghang medical professionals ang makahatag og operasyon ug komprehensibong pag-atiman sa mga pasyenteng adunay cleft condition sa ilang tagsa-tagsa ka nasod.
Gilauman nga moabot sa 80 hangtod 100 ka pasyente ang maasikaso karong semanaha. Sa miaging semana, 93 ang na-screen ug 56 niini ang naoperahan, samtang 94 na sab ang na-screen sa adlaw sa interbyu.
Gipasabot ni Arlene Andao, center senior manager, nga dili lamang operasyon ang ilang gitanyag kondili apil sab ang speech pathology, nutrisyon, ug dental care.
Gawas sa mga bata, modawat sab ang sentro og hamtong nga pasyente. Usa sa ilang naasikaso mao ang 54-anyos nga adunay cleft lip.
Gipasabot ni Dr. Armando Sayao, regional medical officer ug pediatrician, nga susihon una ang kahimtang sa pasyente aron maseguro nga andam kini sa operasyon.
“We see to it that our operation is always done very safely. We don’t just do it casually,” matod ni Sayao.
Kon dili pa angay operahan ang bata tungod sa iyang kahimtang sa panglawas o timbang, hatagan kini og tambag ug suporta sa nutrisyon una pa ibalik alang sa sunod nga pagsusi. Matod sa grupo, kapin na sa 8,000 ka bata ang naoperahan sukad gisugdan ang ilang serbisyo, samtang kapin 800 na ka pasyente ang naoperahan karong tuiga.
Lakip sa mga nagpaluyo sa programa si Mariquita Salimbangon-Yeung, founder sa MSY Foundation nga partner sa Operation Smile sa Cebu, ug Marylou Ngo-Ang.
Gawas sa libreng operasyon ug komprehensibong pag-atiman, libre sab sa mga pasyente ang pagkaon, plete sa biyahe, akomodasyon ug uban pang galastuhan nga gikinahanglan sa ilang pagpundo sa Cebu.
Ang screening gihimo matag Lunes ug Martes sa Cebu Comprehensive Healthcare Center of Excellence nga nahimutang sa ikapito nga andana sa Cebu City Medical Center (CCMC).
Gidasig sa grupo ang mga pamilya nga adunay anak o paryente nga adunay cleft lip o cleft palate nga moduol sa sentro aron masusi ug mahibal-an ang angay nga serbisyo.
Libre ang operasyon ug uban pang suporta nga gikinahanglan sa pasyente. / BJC