Libreng CR sa terminal

Bukas na sa publiko ang libreng mga pansayan sulod sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa Huwebes, Septiyembre 19, 2025.
Giinagurahan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang bag-ong mga pansayan.
Ang pag-renovate sa libreng pansayan gipangunahan sa Topline High-Tech Synergy Inc. ubos sa budget nga moabot sa P3 milyunes.
Gawas sa Mister Loo Philippines nga maoy nag-operate sa pipila ka mga pansayan sa sulod sa terminal, ang Topline mao sab ang nag-operate sa ticketing system sa duha ka terminal.
Sa bag-ong pasilidad, adu-nay gitagana alang sa mga vulnerable sector aron dili kini maglisod sa pagpangihi ug pagpagawas sa hugaw. Aduna sa’y gitagana alang sa mga bata.
Nangulo sa pagbukas sa CR sila si Gobernador Pamela “Pam” Baricuatro, CSBT Manager Ahmed Cuizon, ug ang Senior Vice President sa Topline nga si Briggitte Lim.
Mapasalamaton si Baricuatro sa Topline sa ilang tabang sa kagamhanan sa probinsiya ilabi na ning nagsingabot nga Kalag-kalag ug Pasko.
Gawas sa CR, daghan pang gilaraw si Baricuatro nga ipaubos sa renovation sa terminal lakip ang ikaduhang andana nga adto na ipahimutan ang government service centers, pagpalapad sa passenger waiting area ug ang pag-aspalto sa karsada sa terminal aron kalikayan ang pagkadusmo sa mga sakyanan nga mosulod ug mogawas sa maong pasilidad. / ANV