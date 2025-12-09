Libre’ng healthcare services pinaskohan gikan sa DOH 7

Mokabat sa 100 ka mga tawo ang makapahimulos sa nagkadaiyang libreng serbisyong medikal du-ngan sa pagpahigayon sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development (DOH-CHD) sa ilang “Regalo sa Kahimsog Serbisyo Fair” unya sa Biyernes, Disyembre 12, 2025.
Ang maong kalihukan nga mahitabo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto, magtanyag og mga serbisyo sama sa blood chemistry screening, chest X-rays, family planning assistance, health education, ug human immunodeficiency virus (HIV) counseling and testing.
Magtanyag sab kini og libreng medical consultations, psychosocial support, mobile blood donation, nutrition counseling, ug mga tambal.
Matod ni DOH 7 Director Joshua Brillantes, ang maong kalihukan magpakita sa dedikasyon sa ahensiya sa pagpakabana ug serbisyo publiko human sa magnitude 6.9 nga linog ug mga bagyo nga niigo sa rehiyon.
Ang mga interesadong indibidwal kinahanglan nga mag-pre-register pinaagi sa bit.ly/REGISTERRSK2025 aron makakuha og luna sa limitadong slots.
Kini nga inisyatibo kabahin sa 2025 Year-End Program Implementation Review sa DOH 7 ug nagtumong sa pagpaduol sa mga nag-unang serbisyong medikal ngadto sa mga komunidad karong Pasko.
Pasidunggan sab sa maong programa ang mga healthcare workers, partners, ug responders tungod sa ilang serbisyo atol sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Amihanang Sugbo ug sa Bagyong Tino. / DPC