Libreng medical checkup ug tambal sa parokya sa Brgy. Bulak

Nakabenepisyo ang dul-an sa 200 ka mga tawo sa free medical mission sa parokya sa Our Lady of the Holy Rosary Parish sa Brgy. Bulak, lungsod sa Dumanjug, Sugbo niadtong Septiyembre 7, 2024.

Sakop sa parokya sa Brgy. Bulak ang 22 ka mga baranggay gikan sa tulo (3) ka mga lungsod sa Dumanjug, Sibonga, ug Barili.

Ang maong kalihokan giabagan sa Cebu Caritas, Inc., sakop sa Parish Caritas, kinsa nihatag sa nagkadaiyang serbisyo sa panglawas sama sa free general medical check up ug libreng tambal nga nadawat sa mga residente ubos sa maong parokya.

Ang Parish Caritas gilangkoban sa mga parokya nga adunay tahas sa pagpabuhi, pagkoordinar, pagpalambo, ug pagpakita sa pagkamapaubsanon uban ang espesyal nga pagtagad sa papel niini sa pag-edukar.

Dili lamang kini usa ka organisasyon nga nagtrabaho para sa simbahan apan aduna usab kini managsamang papel sa pastoral.

Matod ni Rev. Fr. Benjamin Contapay ang kura paroko sa simabahan sa Brgy. Bulak nga miduol siya sa Parish Caritas aron makatabang sa mga tawo sa iyang parokya nga nanginahanglan og tabang medikal.

“Kining Parish Caritas program gyud ni sa Archdiocese diin mohatag og tabang sa katawhan sama sa goods ug usa na usab niini ang medical mission para makatabang ta sa masakiton para maka-less sad intawon sa gasto,” pasabot ni Fr. Contapay.

Sigon usab sa Health Care Coordinator 1 sa Cebu Caritas, Inc. Zosilyn Elegino nga ang maong organisasyon adunay tulo ka programa o Tripod Programs nga naglangkob sa Humanitarian, Developmental, ug Justice and Peace, diin ang medical mission anaa ubos sa Humanitarian nga programa.

“Mao ni siya ang bale social action charitable arm sa Archdiocese diin every month, naa tay duha ka medical mission sa lain-laing parish. Libre ra ni siya with free medicine pa,” pulong ni Elegino.

Dugang usab niya nga ang maka-avail ning maong programa kadto lamang mga simbahan nga mopadala og request letter sa Parish Caritas aron mapadalhan sila sa mga gikinahanglan sa ilang parokya sama sa mga doctors, nurses, ug mga libreng tambal.

“Wala mi gi-limit nga mo-avail sa medical checkup as long as moari sila, amo gyud silang tiwason,” dugang ni Zosilyn.

Nagmalampuson ang maong kalihokan sa Brgy. Bulak inabagan sa Barangay Health Workers (BHW), mga opisyal sa barangay, ug sa Our Lady of the Holy Rosary Parish Caritas coordinator Glen Acop. / BJFC