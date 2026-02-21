Libre'ng medical mission sa Kapitolyo gatosan ka residente ang nakabenepisyo

Moabot sa 639 ka mga residente sa Probinsiya sa Sugbo ang nakabenepisyo sa surgical ug community missions nga gihimo sa first half sa Pebrero 2026.
Matod ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga nagsugod ang surgical mission sa Pebrero 9 hangtod 12 sa Cebu Provincial Hospital-Carcar diin 69 ka mga major operation ang gipahigayon.
Gipasabot sa Provincial Health Office nga kini gihimo aron mahatagan og alibyo ang mga panginahanglanon sa panglawas sa mga Sugboanon samtang nagpadayon pa ang pagpalambo sa sistema sa mga hospital.
Ang upat ka adlaw nga medical mission naglakip sa gynecologic surgeries, laparoscopic gallbladder removal, hernia repair, goiter removal, ear, nose and throat operations, excision of cysts, ug uban pang mga bugon-bugon ingon man procedures alang sa hemorrhoids, fistula ug breast conditions.
Samtang laing medical missions sab ang gihimo sa Pebrero 11 ngadto na sa Pebrero 14 diin moabot sa 624 ka mga pasyente ang naserbisyohan sa lainlaing mga lokalidad.
Ang maong mga medical mission gihimo subay sa pakig-alayon sa West Coast Surgical Mission Society, Vicente Sotto Memorial Medical Center ug Healthway Cebu Velez General Hospital.