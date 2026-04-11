Libreng prostate screening sa mga lalaki sa Cebu City

Gisugyot sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang libreng tinuig nga prostate cancer screening alang sa mga lalaki nga nag-edad og 40 pataas aron palig-unon ang preventive healthcare ug dasigon ang sayo nga pagkadiskobre sa mga kaso.
Tuyo sa maong lakang nga matubag ang usa sa mga nagunang matang sa kanser nga nag-igo sa kalalakin-an sa nasod pinaagi sa paghimo sa screening nga mas sayon makuha, pag-aghat sa sayo nga diagnosis, ug pagpauswag sa resulta sa pagtambal pinaagi sa dinaliang medikal nga pagtagad.
Ang resolusyon nga gipangamahanan ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover Jr., nagtinguha nga i-institutionalize ang usa ka programa sa tibuok dakbayan diin manduan ni Mayor Nestor Archival ang Cebu City Medical Center (CCMC) nga mopahigayon og tinuig nga libreng prostate-specific antigen (PSA) testing ug digital rectal examination (DRE) alang sa mga kwalipikadong lalaki nga residente.
Gimanduan sab niini ang Public Information Office (PIO) nga maseguro ang halapad nga pagpahibalo sa mga eskedyul ug mga giya aron daghan ang masayod ug mosalmot sa programa.
Gikutlo sa resolusyon ang mga datos sa kanser sa tibuok kalibotan ug sa nasod nga nagpakita nga ang prostate cancer usa sa nag-unang lima ka labing kumon nga kanser nga nag-igo sa mga lalaking Pilipino, diin libuan ka mga bag-ong kaso ang ma-diagnos matag tuig.
Gikutlo sab sa resolusyon ang datos sa kalibotan diin kapin sa usa ka milyon ang bag-ong kaso ug libuan ang nangamatay matag tuig nga nagpakita unsa na kadako kining problema sa panglawas sa katawhan.
Gipasiugdahan sa medikal nga ebidensya diha sa maong lakang nga ang kanser sa prostate sagad hinay nga molambo ug mahimong walay simtomas sa sayong bahin niini, hinungdan nga importante ang regular nga screening alang sa sayo nga diagnosis.
Namarkahan sab nga ang sayo nga pagkakita mahimong moresulta sa survival rate nga moabot sa 99 porsiyento, samtang ang nadugay nga diagnosis makapaus-os sa kahigayunan nga mamaayo ug makapataas sa risgo sa kamatayon.
Gipunting sab sa sugyot nga bisan pa man og anaa ang mga pamaagi sa screening sama sa PSA test ug DRE, daghang mga lalaki nga nag-edad 40 pataas ang dili maka-access sa regular nga check-up tungod sa kakuwang sa kuwarta ug limitado nga libreng serbisyo sa diagnostic.
Gitutokan niini ang panginahanglan sa mga programa sa screening nga gidumala sa gobiyerno aron matubag kini nga kakuwang sa pag-atiman sa panglawas.
Ang CCMC mao ang giila nga nag-unang pasilidad nga mopatuman niini, isip publikong ospital sa dakbayan nga himan sa pagpahigayon og mga preventive health programs alang sa mga residente, ilabi na kadtong gikan sa mga huyang ug kabos nga sektor.
Bisan og aprobado na sa Konseho sa Dakbayan ang resolusyon, ang aktwal nga pagpatuman niini nagdepende sa desisyon ug aksiyon sa mayor.
Gipaabot nga susihon sa Opisina sa Mayor ang maong lakang ug sa higayon nga mahatagan na og green light, manduan ang CCMC sa pagplano ug pagpatuman sa maong inisyatiba sa screening. (CAV)