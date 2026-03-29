‘Libreng Sakay’ gilusad sa Lapu-Lapu City

Makapahimulos na ang mga sumasakay og libreng sakay gikan sa alas 5:00 sa hapon hangtod sa alas 7:00 sa gabii panahon sa tingtrabaho (weekdays) sa gipatuman sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga programang “Libreng Sakay” aron maminusan ang epekto sa nagsaka nga presyo sa gasolina.
Sa usa ka interbiyu si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan niingon nga ang kagamhanan sa dakbayan mopakatap og mga anaa na nga coaster diin ang programa magpabilin hangtod gikinahanglan o hangtod masulbad ang kasamtangang sitwasyon.
Gipahibalo ni Chan niadtong Huwebes, Marso 26, 2026, ang pagpatuman sa duha ka rota sa transportasyon aron mapalambo ang dagan sa trapiko ug mas sayon ang pagbiyahe sa mga sumasakay.
Ang unang rota maglangkob sa dalan gikan sa Mactan Economic Processing Zone 1 (MEPZ 1) paingon sa Barangay Buaya, moagi sa Mactan hangtod sa Marigondon Crossing, ug pabalik.
Ang ikaduhang rota magsugod sa Barangay Basak paingon sa Marigondon Crossing, moagi sa Babag ug Looc paingon sa City Public Market sa Barangay Poblacion, ug pabalik.
Sa laing bahin, ang Dakbayan sa Talisay nagpatuman na usab sa ilang libreng sakay sugod niadtong Lunes, Marso 30, gamit ang usa ka mga bus ug duha ka mga van sa matag rota.
Aron makatabang sa pagpagaan sa epekto sa taas nga presyo sa gasolina ngadto sa mga drayber, gisugyot ni Chan ang pagkunhod sa terminal fees alang sa mga public utility vehicles (PUVs).
Sa usa ka press release, si Chan niingon nga ang kagamhanan sa dakbayan nagplano nga temporaryong pakunhoran ang mga bayranan sa transportasyon tungod kay ang nagsaka nga presyo sa gasolina ug galastuhan sa operasyon naghatag og kalisod sa mga drayber ug sumasakay.
“In response to the continued increase in fuel prices, I am proposing a temporary reduction in terminal fees for our public utility vehicles to help ease the burden on our drivers,” matod ni Chan.
“This measure aims to provide immediate relief by lowering operational costs, while also helping maintain stable and affordable transportation for our commuters,” dugang niya.
Ubos sa maong sugyot, ang terminal fees pagakunhoran gikan sa P25 ngadto sa P15 alang sa mga van-for-hire, P20 ngadto sa P10 alang sa mga jeepney, ug P10 ngadto sa P5 alang sa mga multicab. Sumala sa City Traffic Management System, ang mga publikong terminal nahimutang sa mga Barangay Basak, Pajac, Pajo, ug Babag. Samtang ang mga pribadong terminal anaa sa mga Barangay Mactan ug Basak.
Gilauman nga tukion kini nga lakang sa regular nga session sa City Council karong Miyerkules, Abril 1, ug target nga mapatuman sulod sa mao gihapong buwan. Ang kagamhanan sa dakbayan gikatakda usab nga manghatag og fuel subsidies alang sa mga drayber sa tricycle pinaagi sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), uban ang lokal nga tabang alang sa mga sektor nga wala nalakip sa nasudnong programa, lakip ang mga operator sa pumpboat ug mga mangingisda nga adunay de-motor nga bangka.
Aron mapundohan kini nga inisyatiba, si Chan niingon nga ang SadSad Festival ubos sa tinuig nga Kadaugan sa Mactan pagakanselahon, ug ang pundo niini ibalhin aron suportahan ang mga apektadong operator ug komunidad. / DPC