Libreng Sakay sa Mandaue dugangan og mga rota

Gipalapdan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang ilang programa nga “Libreng Sakay” isip tinguha nga makuhaan ang kalisod sa mga sumasakay taliwala sa padayong pagsaka sa pletehan ug presyo sa lana.
Gipahibalo ni Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano niadtong Miyerkules, Marso 25, 2026, nga ang siyudad mopatuman og tulo ka dugang rota ubos sa maong programa nga nagtanyag og libreng plete sa publiko. Ang maong expansion magsugod sa Lunes, Marso 30.
Ang mga bag-ong rota naglakip sa A. Del Rosario Street ngadto sa Maguikay (v.v.), KFC Maguikay ngadto sa Savemore Canduman, ug Savemore Canduman ngadto sa Mandaue City School for the Arts.
Ang mga bus modagan sa mga oras nga peak hours, gikan sa alas 6:00 ngadto sa alas 9:00 sa buntag ug alas 4:00 sa hapon ngadto sa alas 7:00 sa gabii, susama sa kasamtangang eskedyul sa serbisyo.
Matod ni Ouano, kini nga lakang gitumong aron makatabang sa mga residente nga nag-antos sa nagkamahal nga inadlaw-adlaw nga galastuhan.
Nakig-alayon na ang kagamhanan sa siyudad sa pipila ka mga barangay alang sa pag-deploy sa dugang mga bus. Lakip sa mga nipaabot og suporta mao ang Banilad, Canduman, Ibabao-Estancia, Maguikay, Tabok, Basak, ug Pagsabungan.
Ang expansion kabahin sa mas lapad nga plano sa siyudad ubos sa P40 milyunes nga budget nga gigahin alang sa bus rentals karong tuiga.
Tungod sa tensiyon sa Middle East nga nakaingon sa pagsaka sa lana, gipaspasan sa siyudad ang pagpatuman niini.
Gidugang ni Ouano nga nagpadayon ang pagpalit og dugang mga bus ug gitun-an sab nila ang pag-abang og mga electric vehicle isip mas barato nga alternatibo kay wala kini magkinahanglan og krudo.
Ubos sa maong programa, ang kagamhanan sa siyudad maoy mobayad sa krudo ug mosuhol sa mga drayber ug konduktor.
Ang Libreng Sakay unang gilusad niadtong Pebrero alang unta sa mga estudyante, gamit ang duha ka bus nga gidonar sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry (MCCI). / ABC