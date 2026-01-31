Libre’ng sakay sa Mandaue sugdan karong semanaha

Gikatakdang ilusad sa Dakbayan sa Mandaue ang programa nga libreng sakay para sa mga estudyante sa unang semana sa Pebrero 2026.
Kini human makadawat ang siyudad og donasyon nga duha ka air-conditioned nga mga sakyanan gikan sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry (MCCI).
Suma ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, kining libreng sakay nagtumong sa pagpagaan sa inadlaw-adlaw nga biyahe sa mga estudyante, ilabi na kadtong nagbiyahe sulod sa sentro nga bahin sa siyudad.
Dugang sa mayor, bisan og unom ka rota ang unang gisugyot sa transport planning team sa siyudad, usa hangtod duha lang una ka rpta ang daganon sa pagsugod tungod sa limitadong gidaghanon sa mga sakyanan.
Ang mapili nga mga rota moagi sa mga importanteng dapit sa tunga-tunga sa Mandaue, diin ang Mandaue City Hall mao ang main starting ug return point.
Adunay unom ka mga loading ug unloading points nga itukod subay sa maong mga rota.
Gipasabot sa mayor nga ang programa prayoridad ang mga estudyante, apan tugotan usab nga makasakay nga libre ang ilang mga guardian o ginikanan.
Aron masiguro nga makatubag kini sa panginahanglan sa mga tinun-an, nag-andam na ang siyudad og eskedyul nga haom sa oras sa klase - sayo sa buntag, udto, ug inigpamauli sa hapon ilabi na sa alas 5 hangtod alas 7 sa gabii. / ABC