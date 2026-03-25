‘Libre’ng Sakay’ sa North, South Bus Terminals gitangtang una

Gihunong una ang “Libre’ng Sakay” sa Cebu North ug South Bus Terminals taliwala sa pagpangandam alang sa dagsa sa mga pasahero sa Semana Santa.
Matod ni Terminal Administrator Ahmed Cuizon, ang padayong pagsaka sa presyo sa lana sa nasod maoy nag-unang rason nganong wala una’y libreng sakay sa pagkakaron.
Gawas niini, wala sa’y plano ang kagamhanan nga mag-abli og mga satellite terminal, busa giawhag ang tanang pasahero nga modiretso na sa mga main terminal.
“Wala na ta magplano sa satellite terminals kay ang mga tawo direct na gyud diri sa terminal. Mao na lang sa ato gipaabot... labi na mahal ra ba ang fuel,” pasabot ni Cuizon niadtong Marso 24, 2026.
Hinuon, giklaro ni Cuizon nga mahimo ra nilang ibalik ang libreng sakay kon dako na gyud ang panginahanglan sa dugang mga bus o kon modagsa na pag-ayo ang mga tawo.
Aron maseguro ang kasayon sa mga mobiyahe, nangayo og dugang air-conditioning units ang management aron dili kaayo init ang paghuwat sa mga pasahero.
Gidugangan ang mga trabahante aron maseguro ang kalimpyo ug kahapsay sa sulod sa terminal.
Giawhag ang publiko nga mobiyahe og sayo sa buntag o kaadlawon aron malikayan ang grabeng trapiko ug ang pagpunsisok sa mga tawo. /