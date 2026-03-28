Libre’ng sakay sa SeaBus sa Mandaue –Lapu-Lapu

Mga pasahero nga mobiyahe paingon sa Dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu vice versa makapahimulos sa libre nga sakay sa SeaBus. ilabi na nga nasinate ang kalisod resulta sa pag-umento ang presyo sa lana.
Si Mayor Thadeo Jovito Ouano nagkanayon nga ang SeaBus service, nga nag-operate sa Gothong Wharf, Mandaue City ug Muelle Osmeña Wharf, Lapu-Lapu City gihimo isip tabang sa publiko, ilabi na sa Mandauehanon ug Oponganon.
Matod sa mayor nga iyang gihisgutan kaniadto ang plitehan tali sa shipping executive, Calvin Gothong, nga nagtinguha nga mokolekta og plitehan sa tag P35.
Apan gihangyo sa Mandaue city government nga mapamenosa ang plite ngadto sa P20.
Inay nga mangayo og plite nahukman sa Gothong nga itanyag ang ilang serbisyo nga libre.
Adunay duha ka SeaBus vessels ang gipakatap isip shuttle service, nga masakyan sa mga pasahero nga mobiyahe tali sa duha ka siyudad nga walay bayad.