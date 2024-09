Libre'ng school supplies sa public schools sa Mandaue sa sunod tuig

Ang 49 mga publikong tunghaan sa dakbayan sa Mandaue gikatakdang makadawat og libreng school supplies gikan sa kagamhanan sa dakbayan sugod sa sunod tuig, isip kabahin sa mas lapad nga inisyatiba nga gipundohan sa Special Education Fund (SEF).

Si City Treasurer Atty. Regal Oliva nihimo sa maong pahibalo atol sa "Storya Ta! A Move to Good Governance and Transparency" forum uban sa local media niadtong Huwebes, Septiyember 19, 2024.

Dakong bahin sa P700 milyunes nga SEF alang sa 2025 ang igahin sa paghatag ug mga gamit sa eskwelahan sa tanang tinun-an sa elementarya ug high school sa siyudad.

Matod ni Oliva, kini nga alokasyon nagpasiugda sa pasalig sa siyudad sa edukasyon.

"So, libre na ang school supplies sa mga bata in Mandaue City for next year. These are for elementary and high school students,” matod ni Oliva, kinsa niingon nga eduasyon nagpabing top priority.

Ang Siyudad adunay 27 ka publikong elementarya ug 22 ka publikong sekondarya.

Gitubag usab ni Oliva ang mga panglantaw nga nag-una sa mga proyekto sa imprastraktura ang gitutokan sa siyudad.

"It’s not true that Mandaue City is only focusing on infrastructure. We have not neglected social services, health, and education. Education is a very important aspect in Mandaue City," matod niya.

Sa P700 million SEF, P80 million ang gigahin alang sa free school supplies program.

Laing mahinungdanong alokasyon naglakip sa P90 milyones alang sa katukoran sa bag-ong lawak-klasehanan, P50 milyunes alang sa pagbutang og solar panels ug suga, P35 milyunes alang sa elektrisidad sa eskuylahan, ug P70 milyones alang sa pagtukod ug speech laboratory.

Dugang pa, ang Mandaue City College makadawat og P60 milyunes nga budget.

Ang panginahanglan alang sa dugang mga lawak-klasehanan sa dakbayan sa Mandaue nahimong dinalian, uban sa pipila ka mga eskwelahan nag-atubang sa kakulangon nga nisangpot sa pagpamubo sa upat ka oras nga pagbalhin sa klase.

Aron matubag ang maong isyu, gikompirmar ni Oliva nga ang pagtukod sa classroom mahimong kabahin sa education strategy sa dakbayan sa umaabot nga tuig.

Ang P700 milyunes nga SEF kabahin sa gisugyot nga P4.5 bilyunes nga annual budget sa siyudad para sa 2025.

Gipasabot ni City Budget Officer Lawyer Giovanni Tianero nga ang P4.5 bilyones nga alokasyon maglakip sa P1.3 bilyones gikan sa National Tax Allotment.

Hinuon, iyang namatikdan nga ang maong budget padayon pa nga gi-finalize ug gipaabot nga isumite sa Sangguniang Panlungsod sa Oktubre aron maaprobahan.

Ang badyet sa Siyudad alang sa siyudad kay P4 bilyones, apan ang gisugyot nga usbaw alang sa 2025 nagtimaan sa tinguha sa administrasyon nga palig-onon ang imprastraktura ug serbisyo sosyal, diin ang edukasyon maoy sentro. / CAV