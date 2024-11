Libreng tambal alang sa senior citizens ibalik

Alang sa kahupayan sa inadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa maintenance nga mga tambal sa senior citizens sa dakbayan sa Sugbo, ang Kagamhanan sa Siyudad nilusad na usab og programa nga naghatag og libreng maintenance nga mga tambal sa mga tiguwang.

Gipahibalo ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang pagbalik sa programa atol sa Barangay Assembly Day sa Barangay Tinago niadtong Huwebes, Oktubre 31, 2024.

Gisultihan niya ang mga senior citizen nga nanambong nga ang programa magpada­yon sa Enero 2025.

Sa pakighinabi sa telepono niadtong Biyernes, Nobiyembre 1, si Garcia niingon nga ang iyang buhatan nigahin og pundo sa sunod tuig nga budget alang sa pagpalit og maintenance nga mga tambal alang sa mga senior citizen.

"It is not only for senior citi­zens. It is for everyone who is in need of maintenance medi­cines. But of course, the senior citizens will be given priority," matod ni Garcia.

Ang City Government, matod niya, adunay susama nga programa sa mga administrasyon ni kanhi Mayor Tomas Osmeña (Long Life Medical Assistance Program) ug ni kanhi Mayor Edgardo Labella (Preventative Healthcare Program), nga wala na ipadayon sa termino ni kanhi mayor Michael Rama.

Ang duha ka programa nag­hatag og maintenance nga mga tambal alang sa hypertension, diabetes, arthritis ug uban pang kondisyon sa panglawas.

Gipasabot ni Garcia ang posibilidad nga mabanhaw ang kanhi distribution mechanism nga gipatuman atol sa termino ni Osmeña ug Labella, diin ang maintenance medicines adlaw-adlawng gihatod direkta ngadto sa mga panimalay sa senior citizens uban sa tabang sa barangay health workers.

Human makadungog sa mga kabalaka sa mga senior citizen bahin sa gipahunong nga programa sa tambal atol sa iyang pagbisita sa barangay, ang mayor nakahukom nga ibalik ang programa ug maggahin og pundo alang sa mga tambal sa senior citizens.

Sa gisugyot nga P17.9 bilyunes nga budget alang sa 2025, ang sektor sa senior citi­zens dunay usa sa labing taas nga alokasyon o P1.1 bilyon alang sa tabang pinansyal.

Hinuon, si Garcia niingon nga adunay lain nga gigahin nga budget alang sa inadlaw nga maintenance nga mga tambal, ug midugang nga siya nagpabiling malaumon nga ang City Council aprobahan ang iyang alokasyon.

Ang budget ipaubos sa Department of Social Welfare and Services (DSWS) ug sa City Health Department.

Ubos sa 2025 proposed budget, adunay gahin nga P70 milyones alang sa "Drugs and Medicines-Preventive Maintenance and Nutrition Program."

Matod ni Garcia, kining maong programa maoy mopalit ug modumala sa supply sa mga tambal nga maintenance.

Ang mga tambal ihatag sa higayon nga magpakita sa usa ka medikal nga resita gikan sa mga doktor.

Ang pharmacists abagan sa job order employees nga madestino sa kabarangayan, unya ang mga barangay maoy mohatod sa maintenance medicines ngadto sa mga panimalay sa senior citizens.

"This is all free, as long as there is a prescription from the doctor," dason ni Garcia. / EHP